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Akhisar'da puanlar paylaşıldı

AKHİSAR'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Spor Toto Süper Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 22 Nisan 2018, 19:00
Puan Ver : Akhisar'da Puanlar Paylaşıldı(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Göztepe, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Akhisarspor, penaltı kaçırdığı maçta Göztepe ile 1-1 berabere kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşma fırsatını kullanamadı.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Muğdat Çelik ile öne geçen Akhisarspor, 16. dakikada Nabil Ghilas'ın penaltıdan attığı gole engel olamadı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

SELEZNYOV PENALTI KAÇIRDI

Akhisarspor'un Ukraynalı golcüsü Seleznyov, maçın 42. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, Seleznov'a penaltıdan gol izni vermedi.

Bu sonucun ardından Akhisarspor, 35 puanla 12. sırada yer aldı. Göztepe ise 44 puanla 6. sırada kaldı ve Avrupa Ligi ümitlerini devam ettirdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Karabükspor'u konuk edecek. Akhisarspor ise Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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