AKHİSARSPOR, ANKARA DEMİRSPOR'U DEPLASMANDA 3-0 MAĞLUP ETTİ
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Ankara Demirspor'u 3-0 yendi.
İLK GOLÜ KENDİ KALESİNE ATTI
20. dakikada konuk takım öne geçti. Rakip ceza alanına sağ çaprazdan giren Olcan Adın'ın vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü'den seken topu Kerem Hakan Vapurluoğlu uzaklaştırmak isterken, Burak Öksüz'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
HORA FARKI İKİYE ÇIKARDI
23. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor farkı ikiye çıkardı. Kadir Keleş'in sol taraftan yaptığı ortada kalecinin sektirdiği top Hora'nın önünde kaldı. Hora, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Teleset Mobilya Akhisarspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
59. dakikada Hüseyin Erol'un sol taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Umut Aslan'ın kafayla yaptığı vuruşta, top üst direkten geri geldi.
64. dakikada konuk takım 3. gole çok yaklaştı. Soner Aydoğdu'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hora'nın ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta, top yan direkten oyun alanına döndü.
BARBOSA PERDEYİ KAPATTI
68. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, farkı 3'e çıkardı. Barbosa'nın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Han Güngördü'nün elinden kaçırdığı top ağlara gitti: 0-3.
Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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