Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

Akhisarspor, Ankara Demirspor'u Deplasmanda 3-0 Mağlup Etti

AKHİSARSPOR, ANKARA DEMİRSPOR'U DEPLASMANDA 3-0 MAĞLUP ETTİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Ankara Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Tarih : 28 Kasım 2017, 18:40
Puan Ver : Akhisarspor, Ankara Demirspor'u Deplasmanda 3-0 Mağlup Etti(10/10)6

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Ankara Demirspor'u 3-0 yendi.

İLK GOLÜ KENDİ KALESİNE ATTI

20. dakikada konuk takım öne geçti. Rakip ceza alanına sağ çaprazdan giren Olcan Adın'ın vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü'den seken topu Kerem Hakan Vapurluoğlu uzaklaştırmak isterken, Burak Öksüz'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

HORA FARKI İKİYE ÇIKARDI

23. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor farkı ikiye çıkardı. Kadir Keleş'in sol taraftan yaptığı ortada kalecinin sektirdiği top Hora'nın önünde kaldı. Hora, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Teleset Mobilya Akhisarspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada Hüseyin Erol'un sol taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Umut Aslan'ın kafayla yaptığı vuruşta, top üst direkten geri geldi.

64. dakikada konuk takım 3. gole çok yaklaştı. Soner Aydoğdu'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hora'nın ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta, top yan direkten oyun alanına döndü.

BARBOSA PERDEYİ KAPATTI

68. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, farkı 3'e çıkardı. Barbosa'nın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Han Güngördü'nün elinden kaçırdığı top ağlara gitti: 0-3.

Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Akhisarspor  Ankara  Demirspor  U  Deplasmanda  3-0  Mağlup  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER