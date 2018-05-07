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Akhisarspor - Fenerbahçe Final Maçının Biletleri Satışa Çıktı
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Akhisarspor - Fenerbahçe final maçının biletleri satışa çıktı

AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE FİNAL MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da oynanacak final maçının biletleri satışa çıktı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 22:50
Puan Ver : Akhisarspor - Fenerbahçe Final Maçının Biletleri Satışa Çıktı(7/10)3

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da oynanacak final maçının biletleri satışa çıktı.

40 İLA 80 LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, final maçının biletlerinin 40 ila 80 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

BİLET ALINACAK YERLER AÇIKLANDI

Açıklamada Fenerbahçe taraftarları için biletlerin "www.passo.com.tr" sitesinden sadece Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine yapılacağı ifade edildi. Fenerbahçe Passolig kart sahiplerinin Diyarbakır'da Forum AVM ve Megacenter'dan da bilet satın alabileceği kaydedildi. Teleset Mobilya Akhisarspor tribününe ait biletlerin ise Akhisarspor Kulübünün ve İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereğince sadece Spor Toto Akhisar Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinden satılacağı aktarıldı. Biletleri sadece Teleset Mobilya Akhisarspor logolu Passolig kart sahibi olan taraftarların alabileceği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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