AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE FİNAL MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da oynanacak final maçının biletleri satışa çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da oynanacak final maçının biletleri satışa çıktı.
40 İLA 80 LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, final maçının biletlerinin 40 ila 80 liradan satışa sunulduğu belirtildi.
BİLET ALINACAK YERLER AÇIKLANDI
Açıklamada Fenerbahçe taraftarları için biletlerin "www.passo.com.tr" sitesinden sadece Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine yapılacağı ifade edildi. Fenerbahçe Passolig kart sahiplerinin Diyarbakır'da Forum AVM ve Megacenter'dan da bilet satın alabileceği kaydedildi. Teleset Mobilya Akhisarspor tribününe ait biletlerin ise Akhisarspor Kulübünün ve İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereğince sadece Spor Toto Akhisar Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinden satılacağı aktarıldı. Biletleri sadece Teleset Mobilya Akhisarspor logolu Passolig kart sahibi olan taraftarların alabileceği açıklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar