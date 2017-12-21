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Akhisarspor, Hamza Hamzaoğlu'yla Görüşüyor

AKHİSARSPOR, HAMZA HAMZAOĞLU'YLA GÖRÜŞÜYOR

Teleset Mobilya Akhisarspor, takımı daha önce Süper Lige taşıyan Hamza Hamzaoğlu ile görüşmelere başladı.

Tarih : 21 Aralık 2017, 18:10
Puan Ver : Akhisarspor, Hamza Hamzaoğlu'yla Görüşüyor(9/10)5

Okan Buruk yönetiminde son 8 maçta 3 puanı bir arada göremeyen Teleset Mobilya Akhisarspor'da son haftada oynanacak Osmanlıspor maçı bekleniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yönetim, son maçın ardından Okan Buruk'la bir toplantı yapacak. Kritik toplantıdan ayrılık kararı çıkmasına kesin gözle bakılırken Ege ekibini Süper Lig'e taşıyan Hamza Hamzaoğlu ile de dirsek temasına geçildiği öğrenildi.

Transfer çalışmalarını da şimdilik askıya alan Akhisar, listesini de Hamzaoğlu'na göre hazırlamak istiyor.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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