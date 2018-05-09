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Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: Efsane Olmak Bizim Elimizde

AKHİSARSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK: EFSANE OLMAK BİZİM ELİMİZDE

Teleset Mobilya Akhisarspor tEknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupasında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi, "Fenerbahçe'yi yenip efsane olmak bizim elimizde" dedi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: Efsane Olmak Bizim Elimizde(7/10)3

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BURAYA HAK EDEREK GELMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Kupayı alarak efsane olabileceklerini kaydeden genç teknik adam, "Elediğimiz takımlara baktığımızda buraya hak ederek gelmemizin gururunu yaşıyoruz. Kupayı kazanıp, hem kendimiz, hem de taraftarımız için önemli bir işe imza atmak istiyoruz. Bir teknik adam olarak ilk defa final oynayacağım, bunun heyecanını yaşıyorum ama hem oyuncularım, hem de Akhisar ilçesi için çok daha heyecanlıyım. Akhisar'ı 48 yıl sonra Avrupa'ya götürebilirsek, bizim için büyük bir gurur olacak. Bunu başarırsak Akhisar için büyük bir olay olacak. Kendi geçmişimden, UEFA Kupası kazanmıştık zor dönemlerden geçip, burada da zorlu dönemden geçip Türkiye Kupası'nda finali kazanmak ve kulüpte efsane hoca, efsane oyuncular olmak bizim elimizde" diye konuştu.

"TARAFTARIN YANIMIZDA OLMASI BİZİ SEVİNDİRİR"

Taraftar gruplarının maça gelmeme kararı ile ilgili konuşan Buruk, "Sayı olarak iki takımın taraftarını karşılaştırmamız zor. Kendi sahamızda son dönemde 10 bin kişiye oynuyoruz ama uzun yıllar bunun sıkıntısını yaşayan takımlardan biriydik. Akhisar'dan buraya ulaşmak zor. Alınan kararlar var, saygı duymamız gerekiyor. Taraftarın bizim yanımızda olması bizi sevindirir, bizi ekstra motive edecektir" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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