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Akhisarspor'dan tarihi başarı! Bir ilki gerçekleştirdiler

AKHİSARSPOR'DAN TARİHİ BAŞARI! BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupasının finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek bu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 01:00
Puan Ver : Akhisarspor'dan Tarihi Başarı! Bir İlki Gerçekleştirdiler(6/10)2

Ziraat Türkiye Kupasının finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Akhisarspor, bu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürme başarısını gösterdi.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-2'yle geçen Manisa temsilcisi, 56. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

UEFA AVRUPA LİGİNİ GARANTİLEDİ

Teleset Mobilya Akhisarspor, kupayı kazanarak gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

Manisa temsilcisi, gelecek sezon doğrudan gruplarda mücadele edecek.

FENERBAHÇE'Yİ 3 MAÇTA DA YENDİ

Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'deki iki maçı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanan Manisa ekibi, rakibine kupada da şans tanımadı.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde Türkiye Kupası'nı kazanan 9. isim oldu.

Okan Buruk bu kupayı futbolculuk döneminde 5 kez kazanmıştı. Tecrübeli futbol adamı, teknik direktörlük kariyerinde de kupayı kaldırarak tarihe geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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