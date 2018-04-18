Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ilk yarıda Galatasaray'a 2 gol birden atan Yevhen Seleznyov, attığı 2. golden sonra sevinmedi.

GOLDEN SONRA TARAFTARA DÖNDÜ VE İKİ ELİNİ YANA AÇTI

Sağ çaprazdan çektiği sert şutla Muslera'yı mağlup eden Ukraynalı golcü, golden sonra taraftarlara döndü ve iki elini yana açarak dikkat çekti.

Öte yandan Selezynov, Türkiye kariyerinde Konyaspor'dan sonra ilk kez Galatasaray maçında bir maçta birden fazla gol atmış oldu.

Kaynak: haberinburada