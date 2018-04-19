Psg, Mbappe İle Fransa Kupasında Finale Uçtu
Sürücüsüz Otomobilleri Bekliyorduk Uçan Araçlar Geldi!
Ertuğrul Bey, Sadettin Köpek'in Kellesini Böyle Vurdu!
Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
Edis, Konser Sırasında Çocuk Hayranlarının İzdihamına Uğradı
Almanya Kupası Finalinde Bayern Münih'in Rakibi Eintracht Frankfurt!
Evden Kaçan Kedicik Adnan Oktar'ın Başını Yaktı!
Fatih Terim'den Sert Sözler: En Büyük Hatam Oyunculara Güvenmek
Akhisarsporlu Seleznyov'dan Olay Sözler: Rakip Barcelona Değil
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Adaylıkla İlgili Kararını Verdi
Okan Buruk'tan Final Yorumu: İnsanlar Sokaklara Döküldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eurocup Şampiyonu Galatasaray'ı Tebrik Etti
Hastanelik Olup Teşhisi Koydu: Kenewoman Oldum
Her Şeyi İtiraf Etti! Yakılan İş Adamı Cinayetinde Korkunç Detaylar
Nato'da Üst Düzey Görev! İki Dönem Komuta Türkiye'de
Fenerbahçe Doğuş Seride 1-0 Öne Geçti
Bu Gurur Hepimizin! Galatasaray Eurocup'ta Şampiyon Oldu
Ziraat Türkiye Kupasında Büyük Sürpriz! Galatasaray Veda Etti
Ak Parti Ve Chp'den Canlı Yayında Erken Seçim Restleşmesi!
Galatasaray Taraftarından Latovlevici'ye Büyük Tepki

Akhisarsporlu Seleznyov'dan olay sözler: Rakip Barcelona değil

AKHİSARSPORLU SELEZNYOV'DAN OLAY SÖZLER: RAKİP BARCELONA DEĞİL

Ziraat Türkiye Kupasında finale çıkan Akhisarspor'da Seleznyov, "Galatasaray'ı da yendik. Sonuçta Nou Camp'ta Barcelona ile oynamıyorsunuz." dedi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 00:50
Puan Ver : Akhisarsporlu Seleznyov'dan Olay Sözler: Rakip Barcelona Değil(7/10)3

Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta takımının 2 golünü de atan Yevhen Selezynov, maçın ardından çarpıcı sözler kullandı.

"HEDEF, KUPADA ŞAMPİYONLUK"

Artık hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyleyen Selezynov , "Galatasaray tabii ki iyi bir takımdı ama onları geçtik ve final oynayacağız. Final artık tek maç. Böyle maçları kazanmanız gerekiyor. İleride insanlar finalde kazanan takımları konuşur, kaybeden takımları değil. Önümüzde bir maç kaldı. O maçı da almamız lazım. Yoksa yaptığımız şeylerin bir anlamı kalmaz." şeklinde konuştu.

"NOU CAMP'TA BARCELONA İLE OYNAMIYORSUNUZ..."

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da yendiklerini hatırlatan golcü futbolcu, "İlk maçta 2-1'lik dezavantajımız vardı ama futbol böyle bir şey. Kazanıyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Önemli olan inanmanız. Buraya geldiğimizde karşıdaki takımın iyi olduğunu biliyorduk ama biz inandık. Fenerbahçe'yi de yenmiştik, Galatasaray'ı da yendik bugün. Nou Camp'ta Barcelona ile oynamıyorsunuz sonuçta. Orada bile Barcelona'yı yenebilirsiniz ama bu bir şaka tabii. Maçın hakemine de teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlar doğal olarak hakem üzerinde baskı yaratmak istedi ama hakem çok güzel bir maç yönetti." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Akhisarsporlu  Seleznyov  Dan  Olay  Sözler  Rakip  Barcelona  Değil    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER