AKHİSARSPORLU SELEZNYOV'DAN OLAY SÖZLER: RAKİP BARCELONA DEĞİL
Ziraat Türkiye Kupasında finale çıkan Akhisarspor'da Seleznyov, "Galatasaray'ı da yendik. Sonuçta Nou Camp'ta Barcelona ile oynamıyorsunuz." dedi.
Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta takımının 2 golünü de atan Yevhen Selezynov, maçın ardından çarpıcı sözler kullandı.
"HEDEF, KUPADA ŞAMPİYONLUK"
Artık hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyleyen Selezynov , "Galatasaray tabii ki iyi bir takımdı ama onları geçtik ve final oynayacağız. Final artık tek maç. Böyle maçları kazanmanız gerekiyor. İleride insanlar finalde kazanan takımları konuşur, kaybeden takımları değil. Önümüzde bir maç kaldı. O maçı da almamız lazım. Yoksa yaptığımız şeylerin bir anlamı kalmaz." şeklinde konuştu.
"NOU CAMP'TA BARCELONA İLE OYNAMIYORSUNUZ..."
Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da yendiklerini hatırlatan golcü futbolcu, "İlk maçta 2-1'lik dezavantajımız vardı ama futbol böyle bir şey. Kazanıyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Önemli olan inanmanız. Buraya geldiğimizde karşıdaki takımın iyi olduğunu biliyorduk ama biz inandık. Fenerbahçe'yi de yenmiştik, Galatasaray'ı da yendik bugün. Nou Camp'ta Barcelona ile oynamıyorsunuz sonuçta. Orada bile Barcelona'yı yenebilirsiniz ama bu bir şaka tabii. Maçın hakemine de teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlar doğal olarak hakem üzerinde baskı yaratmak istedi ama hakem çok güzel bir maç yönetti." dedi.
Kaynak: haberinburada
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