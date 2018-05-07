Fatih Terim'den Sert Mesaj: Görmüyoruz Sanmasınlar
Akhisarspor'un Yıldızı, Fatih Terim'den Özür Diledi
Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan Fırat Aydınus'a Sert Tepki
El Clasico'da 4 Gol Var, Kazanan Yok!
Geceye Damga Vuran Olay! Gomis Sahanın Ortasında Hüngür Hüngür Ağladı
Cengiz Ünder Attı, Roma Kazandı
Saldırı Sonrası Akşener Meydan Okudu: Yolumuzdan Döndüremeyeceksiniz!
Ruhani'den Trump'a Nükleer Tehdidi: Abd Pişman Olacak
Kurt Kız Olarak Tanınıyordu, Aşkını Buldu Bambaşka Biri Oldu!
Vali Halat Çekti, Kaymakam İp Atladı!
İyi Parti Saldırısında Yaralılar Camiye Sığındı
Alişan, Erdoğan'a Verdiği Sözü Yerine Getirdi!
İstanbul'da İyi Parti Standına Saldırı! Yaralılar Var
Ağrı'da Korkutan Deprem! Halk Sokaklara Döküldü
Gomis'in Penaltı Kaçırmaya Devam Ediyor
Taha Akgül Üst Üste 6. Kez Avrupa Şampiyonu!
Rusya'yla Vize Kalkıyor Mu? Bakan, Canlı Yayında Duyurup Tarih Verdi
Avrupa'nın En Büyüğü Vakıfbank!
Galatasaray'ın Yıldızı Cezalı Duruma Düştü!
Galatasaray Zorlu Deplasmandan Kayıpsız Döndü!

Akhisarspor'un yıldızı, Fatih Terim'den özür diledi

AKHİSARSPOR'UN YILDIZI, FATİH TERİM'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terşm'e maç sırasında harekette bulunan Miguel Lopes maç sonu özür diledi.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 02:10
Puan Ver : Akhisarspor'un Yıldızı, Fatih Terim'den Özür Diledi(6/10)2

Akhisarsporlu Miguel Lopes, 87. dakikada taç çizgisi kenarında Fatih Terim'i hakeme şikayet ederek "Çok konuşuyor" imasında bulunan bir hareket yapmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

"SAĞLIKLI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ ZAMAN HATA OLDUĞUNU ANLIYORSUNUZ"

Lopes, hareketi nedeniyle özür dilerken, "Tebrikler takım. Yenilgiye rağmen aslanlar savaşçılar gibi mücadele ettik. Şimdi başımızı kaldırmamız lazım takım olarak hedefimize ulaşmamız lazım. Fatih Terim'e olan hareketimden dolayı da özür dilerim. Bunlar maç esnasında olabilecek hareketler fakat düşündüğümüz zaman sağlıklı yanlış olduğunu anlıyor insan." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Akhisarspor  Un  Yıldızı  Fatih  Terim  Den  Özür  Diledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER