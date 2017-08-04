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Akıl Hastanesinde İnanılmaz Olay: Ağabeyinizi Kaybettik
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AKIL HASTANESİNDE İNANILMAZ OLAY: AĞABEYİNİZİ KAYBETTİK


Akıl Hastanesinde İnanılmaz Olay: Ağabeyinizi Kaybettik
Tarih : 04 Ağustos 2017, 10:50
Puan Ver : Akıl Hastanesinde İnanılmaz Olay: Ağabeyinizi Kaybettik(8/10)4

Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin Ahmetli Ünitesi'nde tedavi gören 30 yıllık kronik şizofreni hastası Cemalettin Cankaloğlu (63) kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde kayboldu. Hastane yönetiminin, odasında fenalaşan Cankaloğlu'nu, yanına refakatçi vermeden, dışarıdan çağrılan 112 ambulansa bindirerek Salihli Devlet Hastanesi'ne gönderdiği öne sürüldü. Cemalettin Cankaloğlu'nun kardeşi Timur Cankaloğlu, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

KRONİK HASTA

Olay 20 Haziran tarihinde Manisa Salihli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 yıldır Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören kronik şizofreni hastası Cemalettin Cankaloğlu, özel olarak kaldığı odasında birden fenalaştı. Cankaloğlu'nun fenalaştığını gören hastane görevlileri, yaşlı adamı hastanenin ambulansıyla göndermek yerine dışarıdan çağırdıkları 112 ambulansına bindirip Salihli Devlet Hastanesi'ne yolladı. Kalp krizi geçirdiği şüphesiyle tedavi altına alınan Cankaloğlu, buradan kayıplara karıştı.

'AĞABEYİNİZİ KAYBETTİK'

Cankaloğlu'nun kaybolması üzerine hastane yönetimi, iddiaya göre Timur Cankaloğlu'nu arayarak, "Ağabeyinizi kaybettik" dedi. Cankaloğlu, yaşanan skandal üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunurken, köşe bucak ağabeyini arıyor. Cankaloğlu, "Ağabeyim 35 senedir ağır şizofren hastası. Bu adam bu yaşta ne yapar. Sadece 'Açım' ve 'yemek' gibi kelimeler kullanabiliyor. Bunun dışında insanlarla iletişime kapalı. Ağabeyimin civarda bir köyde yaşamına devam ettiğine inanıyorum" diye konuştu. Yaşanan skandal sonrası Salihli Devlet Hastanesi'ne de giden kardeş Cankaloğlu, burada hastane acil servis çalışanlarıyla da görüştüğünü söyledi.

Cankaloğlu, "Hastane personeli bana ağabeyim çok sakin olduğu için ona fazla dikkat etmediklerini, hatta bir önlem de almadıklarını söylediler. Ağabeyim hastaneye ambulansla gelmiş, elini kolunu sallaya sallaya çıkmış. Böyle bir rezalet olamaz. Yaşanan olay bir skandaldır. Jandarma ve polis ağabeyimi arıyor. Ben onun bulunacağına eminim" diye konuştu.

'KÖYE YERLEŞMİŞ OLABİLİR'

Ağabeyinin 30 sene önceki arkadaşlarını hatırladığını dile getiren Timur Cankaloğlu, "İzmir'e gelmek isteyebilir. Fakat nasıl gelecek. Benim tahminim ağabeyim bir köylünün yanına yerleşti. Ona bakıyorlar. Belki de hastalığını bilmeyen ona çapa yaptırıyor olabilir" dedi. (Kaynak: Yeni Asır)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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