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Akılalmaz Kaza! İstinat Duvarından Aşağı Uçan Otomobil, 2 Aracın Üstüne Düştü

AKILALMAZ KAZA! İSTİNAT DUVARINDAN AŞAĞI UÇAN OTOMOBİL, 2 ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

İstanbul Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşıp beş metrelik istinat duvarından 2 otomobilin üstüne düştü.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Akılalmaz Kaza! İstinat Duvarından Aşağı Uçan Otomobil, 2 Aracın Üstüne Düştü(7/10)3

İstanbul Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşıp beş metrelik istinat duvarından 2 otomobilin üstüne düştü.

2 ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

İstanbul Gayrettepe'de meydana gelen olayda aracına binip kontağı çalıştıran sürücü, bir anda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımı aşıp binanın 5 metrelik istinat duvarından aşağıya uçan otomobil, park halindeki 2 aracın üstüne düştü. Kazayı görüp yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN KİMSEYE VURMADIM"

Şans eseri yara almadan kurtulan ve gelen sağlık ekibi tarafından kontrolü yapılan sürücü, "Arabayı çalıştırıp boşa almamla bir anda kısa mesafeden aşağı uçtum. Fren de tutmadı. Camdan çıktım, benim için önemli olan kimseye vurmadım" dedi.

"ÇOCUK GENELDE ORALARDA OYNARDI, MUCİZE OLDU"

Apartman sakini bir kadın "Arabayı uçarken gördüm. Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum aklıma ilk gelen komşumuzun çocuğu genelde oralarda oynardı. Dışarıda oynuyorsa, ya da orada birileri aracın altında kaldı diye korktum. Adamı hemen çıkardık, bir mucize oldu. Adamın burnu bile kanamadı, ben ya da başkası da orada olabilirdi" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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