Meksika'daki süpermarkette iki kadın hırsızın başvurduğu ilginç yöntem güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Meksika'da iki kadın, süpermarkette hırsızlık yaparken kameralara yakalandı.

MARKET ARABASI İLE SIKIŞMA NUMARASI YAPTILAR

Kadınların başvurduğu yöntem oldukça ilginçti. Kadınlardan biri alışveriş yapan kadının önüne market arabasını sürüp reyonlar arasında sıkışmışlar gibi yaparken diğer hırsız ise kadının çantasını boşalttı.

1 dakikaya yakın süren hırsızlık boyunca çaresizce market arabasını sürmeye çalışan kadın yaşananlardan habersiz şekilde olay yerini terk etti.

Kaynak: haberinburada