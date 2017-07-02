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akıllı telefon ekranlarında lider samsung

AKILLI TELEFON EKRANLARINDA LİDER SAMSUNG

Akıllı telefon üretiminde önde gelen firmalar arasında yer alan Samsung, bu pazarda liderliğini koruyor. Ekran fiyatlarının artmasıyla bu pazar da hızla büyüyor.

Tarih : 02 Temmuz 2017, 11:54
Puan Ver : Akıllı Telefon Ekranlarında Lider Samsung(8/10)7


Akıllı telefon pazarında Apple ile birlikte zirvede yer alan Samsung, aynı zamanda akıllı telefon ekranlarında da en önde gelen firmalar arasında. Sadece kendi telefonları için değil rakipleri için de telefon ekranları üreten şirket, yılın ilk çeyreğinde zirveyi kimseye bırakmadı. Yılın ilk çeyreğinde ekran bölümünden 3.5 milyar dolar gelir elde eden Güney Koreli teknoloji devi, böylece bu alanda liderliğini korudu.



Finansal analiz şirketi IHS Markit'in raporuna göre Samsung, 9 inç altındaki ekran üretiminde pazar payını yüzde 27.2'ye yükseltti. Üstelik daha pahalı olan OLED ve kıvrımlı ekranlara talep arttığı için şirketin elde ettiği gelir de önemli ölçüde arttı.



Samsung'un ardından ikinci sırada ise yüzde 17.8'lik pazar payı ile Japan Display yer aldı. Bu ikiliyi sırasıyla LG Display ve Çin çıkışlı BOE Technology Group izliyor.








Etiketler: Akıllı  Telefon  Ekranlarında  Lider  Samsung    haber

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