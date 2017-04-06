Akıllı telefon pazarı teknolojinin gelişimi ile beraber büyümeye devam ediyor, ülkemizde de 2016 yılında 500 bin adet artarak 12 milyon 500 bin adet sattı.



Akıllı telefon pazarı teknolojinin gelişimi ile beraber büyümeye devam ediyor, ülkemizde de 2016 yılında 500 bin adet artarak 12 milyon 500 bin adet sattı.



Akıllı telefon pazarının ne kadar hareketli olduğunu söylememize gerek yoktur, her geçen dönem yeni yeni telefonlar piyasaya sürülürken ayrıca her dönem yeni kullanıcılar da ekleniyor, durum böyle olunca sonu gelmeyen sürekli büyüyen bir pazar haline gelen akıllı telefon pazarı ülkemizde de satışlarını artırarak yoluna devam ediyor. Büyüyen pazar sayesinde birçok yeni firma da bu sektöre atılım yapıyor. GSM operatörleri dahi bu pazardan önemli bir pay elde etme arayışına girdi.



Yüzde 94'ü 4.5G Uyumlu



4.5G‘nin ülkemizde aktif olması ile beraber önemli derecede telefon satışında ilerleme kaydedilirken gittikçe ilerleyen teknoloji de yeni özellikli ve daha kaliteli donanımlar eklendikçe kullanıcıların cihaz yenileme isteği ortaya çıkıyor. GFK‘nın Perakende Paneli yaptığı çalışmaya göre bu artış gözler önüne sürülüyor. Türkiye'de 2015'de 12 milyon akıllı telefon satılırken 2016 yılında bu sayı 500 bin adet artarak 12,5 milyona çıkmış durumda. 2017'nin ilk aylarında yakalanan satış ile 2016'nın çok üstünde olması bekleniyor. Paylaşılan diğer bilgilerde özellikle 4.5Gfaktörünün etkin olduğu görülüyor. Satılan telefonlarınyüzde 94'ü 4,5 G uyumlu telefonlaroldu. Bir diğer ilgi çeken ayrıntı ise her geçen dönem büyük ekranlı telefonlara yönelimin artması oldu, öyle ki satın alınan telefonların yüzde 47'si 5 inç'ten büyük telefonlaraait.



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