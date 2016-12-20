Porsche Car Connect sistemiyle Porsche sahipleri, otomobillerinin klima, yan aynalar, navigasyon, yakıt tüketimi gibi birçok özelliğini akıllı telefonlar ile yönetilebiliyor



Porsche'nin Panamera, Macan, Cayenne ve Yeni 911 ailesinin yeni nesil modellerinde standart olarak sunduğu Porsche Car Connect, araçların sahipleriyle akıllı telefon ve tablet üzerinden sürekli bağlantıda olmasını sağlıyor.



Telefon veya tabletlere indirilen Porsche Car Connect aplikasyonu, uzaktan kumandalı hizmetler, araç takip sistemi (Porsche Vehicle Tracking Service) ve e-mobilite gibi üç ana konuda Porsche sahipleri ile araçları arasında kesintisiz bir iletişim getiriyor.



Örneğin, uzaktan kumandalı hizmetler ile Porsche sahipleri, akıllı cihazlarıyla, yakıt durumu, kilometre durumu gibi bilgilere ulaşabilirken, araçlarının yan aynalarını katlayabiliyor, araçlarını kilitleyebilyor veya flaşörlerini çalıştırabiliyor. Ayrıca yine bu aplikasyon sayesinde, araçlarının yerini harita üzerinden de bulabiliyorlar. Porsche Vehicle Tracking Service ile de araçlarını nerede olurlarsa olsunlar, navigasyon üzerinden takip edebildikleri gibi, herhangi bir arıza veya kaza durumunda da uzaktan bilgi sahibi olunabiliyor. Hybrid araçlarda kullanılan e-mobilite ile de Porsche'lerin batarya ve menzilleriyle ilgili bilgilere de akıll cihazlarla erişilebiliyor.



Porsche sahiplerinin, Porsche Car Connect'i kullanmaları için, bir SIM karta sahip olmaları yeterli oluyor. Porsche Car Connect aplikasyonu, Google Play ve Apple Store'dan indirilebiliyor. Sistem, Apple Watch ile de yönetilebiliyor.







kaynak:sabah