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akıllı telefonlar hayatınızı mahvedebilir!

AKILLI TELEFONLAR HAYATINIZI MAHVEDEBİLİR!

Akıllı telefonların getirdiği kolaylıkların yanında götürdükleri de hayatımızı çok ciddi etkiliyor.

Tarih : 30 Mart 2017, 17:07
Puan Ver : Akıllı Telefonlar Hayatınızı Mahvedebilir!(5/10)7



Türkiye'de kullanım oranı % 90'a dayanan akıllı telefonlara bağımlılık oranı % 25. Yani her 4 kişiden 1 tanesi telefon bağımlısı durumunda.




Günde 14 saat akıllı telefon kullanan insanların obeziteye yakalanma olasılığı 4 kat daha fazla.




Telefon kullanımını 1.5 saat ile sınırlayanlar ise çok daha fit, kalp ve akciğer sağlıkları daha iyi.



 



kaynak:habertürk











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