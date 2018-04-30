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Akın akın geldiler,Türkiye'nin kasasına 3 ayda 4,4 milyar dolar girdi

AKIN AKIN GELDİLER,TÜRKİYE'NİN KASASINA 3 AYDA 4,4 MİLYAR DOLAR GİRDİ

TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artarak 4,4 milyar dolar oldu.

Tarih : 30 Nisan 2018, 12:00
Puan Ver : Akın Akın Geldiler,Türkiye'nin Kasasına 3 Ayda 4,4 Milyar Dolar Girdi(10/10)6

TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artarak 4,4 milyar dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 76,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettiler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 984 milyon 962 bin dolarını kişisel harcamalar, 440 milyon 275 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİLERİN KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMASI 723 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 682 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 $ oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 26,4 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,4 artarak 6 milyon 122 bin 182 kişi oldu. Bunların yüzde 80,2'sini 4 milyon 908 bin 831 kişi ile yabancılar, yüzde 19,8'ini ise 1 milyon 213 bin 351 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 26,1 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,1 artarak 1 milyar 79 milyon 8 bin $ oldu. Bunun 842 milyon 277 bin $'ını kişisel, 236 milyon 731 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2017 yılı I. çeyreğine göre yüzde 9,1 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 artarak 2 milyon 70 bin 534 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 521 $ olarak gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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