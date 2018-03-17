AKIN AKIN GELİYORLAR! 4 MİLYON 72 BİNLE TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA
Rusların 2017 yılında en çok seyahat ettiği ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en yakın rakibi ise Abhazya oldu.
Rusların 2017 yılında en çok seyahat ettiği ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı. 4 milyon 72 bin Rus turist güzel bir tatil için Türkiye'yi tercih etti.
4 MİLYON 72 BİN RUS TURİST TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ
Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus turistler yine en çok Türkiye'yi tercih etti. 4 milyon 72 bin Rus turist Türkiye'yi tercih ederken, her yıl Türkiye ile yarışan Abhazya, 4 milyon 32 bin Rus turist ağırladı. Ruslar Abhazya'nın arkasından Yunanistan ve İspanya'yı ziyaret etti.
ABHAZYA HIZLI YÜKSELİŞTE
Rosstat'ın istatistiklerine göre Rusların Abhazya'ya ziyareti 2016 yılına göre yüzde 2 oranında arttı. Abhazya'da turizm çalışmaları yapılarak özellikle Rus turistlerin Abhazya'ya daha çok ziyaret gerçekleştirmesi için çeşitli projeler gerçekleştiriliyor.
Kaynak: haberinburada
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