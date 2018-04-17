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Akıncı, Rumları Türkiye kozuyla tehdit etti: Ortak adım atarız

AKINCI, RUMLARI TÜRKİYE KOZUYLA TEHDİT ETTİ: ORTAK ADIM ATARIZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bir araya geldi. Akıncı doğal gaz krizi ile ilgili "Türkiye ile birlikte adım atarız" dedi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 10:00
Puan Ver : Akıncı, Rumları Türkiye Kozuyla Tehdit Etti: Ortak Adım Atarız(5/10)1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bir araya geldi. Rum yönetiminde bir zihniyet değişikliğinin olmadığını belirten Akıncı, "Kaldığımız yerden devam edelim dönemi kapanmıştır" dedi.

UYARILARDA BULUNDU

Rum tarafına doğal gaz konusunda uyarılar da yaptığını açıklayan Akıncı, Rumların tek taraflı adımlar atmaması gerektiği mesajını verdiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı.

"ARAMALAR ASKIYA ALINSIN ÖNERİSİ"

Akıncı, "Bundan sonra olabilecekler konusunda uyarılarımızı yaptık. Doğal gaz konusu her iki tarafı da ilgilendiriyor. Ya komite kurulmalı, ya aramalar askıya alınmalı ya da Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafı birlikte adımlar atar" diye konuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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