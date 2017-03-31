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AKINCI ÜSSÜ İDDİANAMESİ MAHKEMEDE: ASKERİ KANADIN...


AKINCI ÜSSÜ İDDİANAMESİ MAHKEMEDE: ASKERİ KANADIN...
Tarih : 31 Mart 2017, 13:21
Puan Ver : Akıncı Üssü İddianamesi Mahkemede: Askeri Kanadın...(10/10)10


'25 F-16 uçağı havalandı'



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın hazırladığı iddianameye göre darbe girişimi gecesi, toplam 25 F-16 uçağı havalandı ve bunlardan 11'i bombalama faaliyetine katıldı.



İddianamede, pilotlardan ikisinin İstanbul üzerinde alçak uçuş yaptığı, iki F-16 pilotunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildiği belirtildi. Kalan 10 F-16 pilotunun da Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı kaydedildi.



 



kaynak:haberler








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