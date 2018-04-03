Türkiye-Rusya-İran'ın Suriye zirvesi için Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören ile karşılandı. Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bahçesinden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma törenine iştirak etti.

ERDOĞAN: TARİHİ AN

Mersin'e telekonferans sistemiyle bağlantı yapılarak gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Erdoğan, projenin gerek Türkiye'nin kalkınması gerekse Rusya ile enerji işbirliği adına tarihi bir an olduğunu belirtti. Akkuyu'nun temelini Putin ile atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"KALİFİYE UZMAN YETİŞTİRİLMESİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Törende konuşan konuk Devlet Başkanı Putin de, Akkuyu ile Türkiye'de sadece nükleer santralin değil, aynı zamanda yeni bir iş sektörü kurulduğunu ifade etti. Projenin Türkiye'nin ekonomisinde yeni bir dönemeç olduğunun altını çizen Putin, "Proje hem Türkiye hem de Rusya'da yeni iş yerleri kurulmasına vesile olacak. Ayrıca yüksek kalifiyeli uzmanların yetiştirilmesinde de iş birliği yapma fikrindeyiz. 2023 yılında ilk enerji blokunun devreye girmesini sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin 100'üncü yıl dönümünde bunu yapacağız" diye konuştu.

"10 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM OLANAĞI SAĞLAYACAK"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreninde konuşan Berat Albayrak ise, 1955 yılında başlayan nükleer yolculuğun bugün en önemli aşamasına gelindiğini ifade ederek, 63 yıllık rüyanın gerçekleşmesinden duyduğu gururu dile getirdi. 2010 yılında Rusya ile imzalanan hükümetler arası anlaşma ile bu alanda ilk somut adımın atıldığını söyleyen Albayrak, "Tarihi bir ana hep birlikte şahit oluyoruz. Bugün burada 20 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelini atıyoruz. Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı kalmadan 7/24 kesintisiz elektrik üreteceğiz. Üstelik bunu sıfır emisyon ile gerçekleştireceğiz. Sağlayacağı verimli enerjinin yanı sıra sanayiden tarıma, uydu haberleşmeden sağlığa kadar birçok alanda bugün Türkiye için enerji ve teknoloji alanında önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. Akkuyu, bütün güvenlik standartlarına en uygun ileri teknolojiyle inşa edilecek son teknoloji bir santraldir. Akkuyu'da inşaatın başlamasıyla 10 bin kişilik istihdam olanağı sağlayacak, bunun yüzde 80'i de Türk çalışan olacak. Santral işletmeye alındığında ise 3 bin 500 kişi bu tesislerde çalışıyor olacak. Malzeme ve ekipmanların büyük bir kısmı Türk şirketleri tarafından tedarik edilecek, sanayimize iş imkanı sağlayacak. Bu kapsamda eğitim alması için Rusya'ya gönderdiğimiz 248 öğrencimizden 35'i eğitimlerini tamamlayarak ülkemize geri döndü. Öğrencilerimiz bilgi ve tecrübeleriyle çok önemli rol oynayacaktır. Biz bu pırıl pırıl kardeşlerimize inanıyoruz. İnanıyoruz ki ülkemiz bu teknolojiyle, dünya ile rekabet edecek güce ulaşacaktır" ifadelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Akkuyu'ya canlı olarak bağlanıldı ve ilk harç için Mersin'den butona basıldı.

İSTANBUL'UN ENERJİ İHTİYACINI TEK BAŞINA KARŞILAYACAK

Mersin'deki Akkuyu NGS 4 bin 800 megavatlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

MALİYETİ 20 MİLYAR DOLAR

Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırım olacak Akkuyu NGS'nin üretimi, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak.

İLK ÜNİTE 2023'TE AÇILIYOR

Toplam dört ünitenin ilkinin 2023 yılında elektrik üretimine başlaması planlanan santralin diğer ünitelerinin de birer yıl arayla devreye alınması hedefleniyor.

ÖĞRENCİLER 6,5 YIL EĞİTİM ALDI

Öte yandan, Akkuyu NGS'de çalışmak üzere Rusya'da eğitim alan 248 öğrenciden, 6,5 yıllık eğitim sonunda mezun olan 35'inin bu aydan itibaren projede görev alması bekleniyor.

Hükümetler arası Akkuyu NGS anlaşması Türkiye ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanmıştı.

Kaynak: haberinburada