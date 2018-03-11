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Akkuyu'da İnşaat İçin Geri Sayım Başladı
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Akkuyu'da inşaat için geri sayım başladı

AKKUYU'DA İNŞAAT İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Akkuyu Nükleer AŞ'nin operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ryzhak, "Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan lisans alınca Akkuyu NGS'de inşaata başlayacağız" dedi.

Tarih : 11 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Akkuyu'da İnşaat İçin Geri Sayım Başladı(9/10)5

Akkuyu Nükleer AŞ'nin operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Konstantin Ryzhak, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu NGS'nin inşaat sürecine ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Ryzhak, santralin inşaatına başlamak için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan lisans alınca inşaata başlayacağız. Şu an tarih vermemiz doğru olmaz. İnşaata başlayabilmek için bu ay sonunda bütün hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. İlk betonu atmak için mart sonunda hazır olacağız." diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER 12 MART'TA MEZUN OLACAK"

Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesinde (MEPhI) 250'den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Ryzhak, bu öğrencilerden 35'inin 12 Mart'ta mezun olacağını ve santral işletme departmanında görev alabileceklerini kaydetti.

Rusya'da daha fazla Türk öğrenciye nükleer alanda eğitim vermek istediklerini aktaran Ryzhak, santral çalışanlarının yarıdan fazlasının Türk uzmanlardan oluşmasının hedeflendiğini söyledi.

"YENİ ŞİRKETLERLE ORTAKLIK GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"

Ryzhak, geçen ay Akkuyu NGS'nin yüzde 49'luk hissesine ortak olmak isteyen konsorsiyumun çekilme kararı almasının ardından yeni şirketlerle ortaklık görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Projede Türk ortaklarının olması bizim için her açıdan çok iyi olacak. Bu ortaklık görüşmelerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Santralin yapımında yerli katkının önemli olduğunu vurgulayan Ryzhak, şöyle konuştu:

"Yerlileştirme çok geniş perspektifi olan bir konu. Biz bu konudaki aktivitemizi kesinlikle artıracağız. Organizasyonumuzda bununla ilgili ayrı bir bölüm kuracağız. İnşaat işlerinde yerli katılım yüzde 90'a, teknik işlerde de yüzde 40'lara çıkabilir. Hidroelektrik, kömür ve doğalgaz santral yapımında Türk firmaları zengin bir tecrübeye sahip. Türk firmaları işleri hem kaliteli yapar hem de fiyatları daha uygun tutabilir. Projede A 600 denilen özel inşaat demirleri kullanılıyor. Bunlar 400 tonluk bir uçak çarpmasına bile dayanır. Şimdi bunları Rusya'dan getirtiyoruz fakat yerli tedarikçilerden bu ürünleri temin etmek isteriz. Türkiye'de de yüksek kalitede inşaat demirleri üretiliyor. Burada büyük üreticiler var onlar ihalelerimize katılsın ve onlardan alalım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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