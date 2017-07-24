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Akli Dengesi Olmayan Adam Yolda Çıplak Yürüyünce Gözaltına Alındı
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Akli Dengesi Olmayan Adam Yolda Çıplak Yürüyünce Gözaltına Alındı

AKLİ DENGESİ OLMAYAN ADAM YOLDA ÇIPLAK YÜRÜYÜNCE GÖZALTINA ALINDI

Çorum'da cadde üzerinde çırılçıplak yürüyen ve akli dengesinin yerinde olmadığı söylenen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : Akli Dengesi Olmayan Adam Yolda Çıplak Yürüyünce Gözaltına Alındı(7/10)3

Çorum'da cadde üzerinde çırılçıplak yürüyen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen ve adı açıklanmayan kişi, ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMAYAN KİŞİ ÇIPLAK OLARAK YÜRÜMEYE BAŞLADI

Çorum'un en işlek yerlerinden olan Cemilbey Caddesi üzerinde dün akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, çıplak olarak yürümeye başladı.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLEREK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir süre yürüyen adamı, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yakaladı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen ve adı açıklanmayan kişi, ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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