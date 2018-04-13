AKM YIKIM ÇALIŞMALARINDA BEYAZ PERDE GÖRÜNDÜ
Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ön cephesinin tamamen yıkılması ile AKM içerisinde bulunan beyaz perde göründü.
Taksim'de bulunan ve yıkımına 13 Şubat'ta başlanan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ön cephenin yıkım çalışmaları sırasında AKM içerisinde bulunan beyaz perde göründü.
TURİSTLER O ANLARI TELEFONLARINA KAYDETTİ
Sabahın erken saatlerinde başlayıp aralıksız olarak devam eden çalışmaları bazı yerli ve yabancı turistlerin ilgi ile izlemesi dikkat çekti. İş makineleri ile yıkımına devam edilen AKM'nin ön cephesinin tamamen yıkılmasının ardından ortaya çıkan beyaz perdeyi gören bazı turistlerin de o anları cep telefonlarıyla kaydettikleri görüldü. Bina içerisinde tahliyeler devam ederken yıkım çalışmaları 16 farklı kamera ile 24 saat takip ediliyor.
TAKSİM'DEN YARIMADAYA UZANAN MANZARA
2 bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otoparkın yapılacağı yeni binanın fotoğrafları AKM binası önüne asılırken, yeni binanın tamamlanmasının ardından üst katında ikinci köprüden tarihi yarımadaya kadar uzanan manzarayı görme imkanı sağlayan bir restoran da yer alacak
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Urfa'ya Sınırın Suriye Tarafından Ateş Açıldı, Anında Karşılık Verildi
- Trump Kurmaylarını Topluyor: Kararımız Yakında
- İtalya Suriye İçin Kararını Verdi: Saldırılara Katılmayacağız
- Kadın Meslektaşını Vuran Polis Memuru İçin 6 Yıl Hapis İstendi
- Son Dakika! Abd'den Kritik Suriye Çıkışı: Savaşı Cenevre Süreciyle Bitireceğiz
EKONOMİ HABERLERİ
- Bir Devir Sona Eriyor! Anne Kızlık Soyadı Artık Sorulmayacak
- Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan Çalkalanıyor! Milletvekili, Genç Kıza Tecavüz Etti
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar