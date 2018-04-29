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Akm'nin Ön Cephesi Büyük Bir Gürültüyle Yıkıldı! O Anlar Kamerada
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AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı! O anlar kamerada

AKM'NİN ÖN CEPHESİ BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE YIKILDI! O ANLAR KAMERADA

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Vatandaşlar gürültü ile panik yaşarken hareketli anlar kameraya yansıdı.

Tarih : 29 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : Akm'nin Ön Cephesi Büyük Bir Gürültüyle Yıkıldı! O Anlar Kamerada(6/10)2

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu.

VATANDAŞLAR GÜRÜLTÜYLE PANİK YAŞADI

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında AKM'nin ön cephesi kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu Taksim'de hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu. Biranda gürültüyle panik yaşayan vatandaşlar gözlerini AKM'ye çevirirken, oluşan toz bulutu ise yıkım ekibi tarafından sulanarak batırılmaya çalışıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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