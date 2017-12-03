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AKOM uyardı! Bu geceden itibaren İstanbul yağışa teslim olacak

AKOM UYARDI! BU GECEDEN İTİBAREN İSTANBUL YAĞIŞA TESLİM OLACAK

AKOM İstanbul için üst üste uyarı yaptı. Bu akşamdan itibaren sıcaklıklar düşecek, çarşamba günü ise İstanbul'a karla karışık yağmur gelecek.

Tarih : 03 Aralık 2017, 23:00
Puan Ver : Akom Uyardı! Bu Geceden İtibaren İstanbul Yağışa Teslim Olacak(10/10)6

Meteoroloji'nin günlük hava durumu değerlendirmesine göre, İstanbul'a bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağış geliyor. Önümüzdeki hafta çarşamba günü ise İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de yaptığı açıklamada yeni haftanın başından itibaren hava sıcaklıklarının Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini belirtti.

SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ

Meteoroloji haritasındaki dikkat çeken önemli bilgi ise 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur beklenmesi. Gelecek hafta çarşamba günü hava sıcaklığının İstanbul'da, 7 ila 10 derece arasında olması bekleniyor.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Uzmanlar, İstanbul'daki vatandaşların ve sürücülerin 6 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur nedeniyle dikkat etmesi uyarısında bulundu. Kış mevsiminin gelmesiyle yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 7 Aralık perşembe gününden itibaren tekrar etkisini göstermesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatleri ile gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı 21Adana: Parçalı ve az bulutlu 21Antalya: Parçalı bulutlu 22Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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