AKOM UYARDI! YAĞIŞ GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK
İstanbul'da bir anda bastıran sağanak, dolu ve fırtına hayatı felç etti. Çatıları uçtu, camlar kırıldı. Vatandaşları tedirgin eden havayla ilgili AKOM'dan da uyarı geldi. Sağanak gece saatlerinde etkisini artıracak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Afet Koordinasyon Merkezi vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışın özellikle gece saatlerinde etkisini artıracağı ve İstanbulluların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK
Açıklamada, yağışlı hava ve kuzeyli rüzgarların akşam saatlerinde etkili olmasıyla sıcaklıkların hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerine gerilemesinin beklendiği de ifade edildi.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 24 DERECEYE DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilere göre ise İstanbul'da akşam saatlerine kadar hakim olacak parçalı bulutlu hava, gök gürültülü sağanağa dönüşecek ve 32 derecelerde seyreden sıcaklık da 24 dereceye kadar düşecek.
YAĞIŞLI HAVA CUMARTESİ GÜNÜ GİDİYOR
Yağışın yarın da devam etmesiyle kentteki sıcaklık en düşük 21, en yüksek 26 derece olacak. Yağışlı hava cumartesi günü yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak.
Kaynak: haberinburada
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