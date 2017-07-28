AKOM VE İBB'DEN İSTANBUL'UN 4 İLÇESİ İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzlas için şiddetli yağış uyarısı yaparak vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Kırklareli, Tekirdağ, Aydın ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR 4-10 DERECE AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Orta Karadeniz Kıyıları ile zamanla iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İBB'DEN DE UYARI GELDİ
İBB'den yapılan açıklamada ise "Alınan meteorolojik verilere göre; Kartal-Pendik-Adalar-Tuzla bölgelerinde şiddetli yağış bekleniyor. AKOM ekipleri bölgede tedbir alıyor" denildi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 35
Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor. 28
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 34
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve dağlık kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Erzurum: Az bulutlu ve açık 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
Kaynak: haberinburada
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