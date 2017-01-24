Kaymakamlar Sınavı Nasıl Kazandıklarını İtiraf Etti
Erdoğan'dan Afrika'da Fetö Uyarısı!
Pakistan'dan Karadan Karaya Füze Denemesi
Fenerbahçe İçin Flaş İddia: Charlie Adam!
İran'dan Türkiye'ye Doğalgaz İndirimi
Akom'dan İstanbul İçin Kritik Uyarı Geldi
İngiltere Başbakanı Türkiye'ye Geliyor
Nakit Ödemeye Bye Bye Diyoruz!
İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması!
Yerli Otoda Bir Değil Dört Babayiğit Olacak
Açıkalın, Müge Dağıstanlı'ya Evlenme Teklif Etti
Beşiktaş'tan Demba Ba Bombası!
Ardahan'da Cumhurbaşkanına Hakarete 5 Tutuklama
Fetö'den Aranan Kadın Cezaevinde Yakalandı
Diş Fırçası Asla Islatılmamalı Çünkü…
Merkez'in Faiz Kararına Dolar Nasıl Tepki Verdi?
Hasankeyf'te Pkk'nın Silahları Bulundu
'saddam'ın Saray'ı Deaş'tan Alındı
Galatasaray'da Chedjou Affedildi!
Merkez Bankasından Faiz Kararı

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI GELDİ


AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI GELDİ
Tarih : 24 Ocak 2017, 16:41
Puan Ver : Akom'dan İstanbul İçin Kritik Uyarı Geldi(5/10)4


Balkandan üzerinden gelmekte olan (Sibirya kökenli) soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek olan İstanbul için Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi. Açıklama ile hava sıcaklıklarında görülecek düşüş konusunda vatandaşlar uyarıldı.



Hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden azalacağı ve ocak ayı sonuna kadar da mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.



AKOM'dan yapılan açıklama, "Yurdumuzun Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da perşembe kar başlayacak" denildi.



Ayrıca, "Kar yağışının yoğun olduğu günlerde toplu ulaşım araçlarını kullanın" uyarısı yapıldı.



 



kaynak:haberaktüel








Etiketler: Akom  Dan  İstanbul  İçin  Kritik  Uyarı  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER