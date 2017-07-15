Akşam İşyerinin Önünde Bıraktığı Aracını Sabah Sulama Kanalından Aldı
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Akşam İşyerinin Önünde Bıraktığı Aracını Sabah Sulama Kanalından Aldı

AKŞAM İŞYERİNİN ÖNÜNDE BIRAKTIĞI ARACINI SABAH SULAMA KANALINDAN ALDI

Akşam park halinde bıraktığı aracını sabah yerinde bulamayınca çalındığını ihbar etmek üzere polis merkezine giden İsa Deran, aracının kanala düştüğünü öğrendi.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 15:30
Puan Ver : Akşam İşyerinin Önünde Bıraktığı Aracını Sabah Sulama Kanalından Aldı(5/10)1

Adana'da, akşam çalınan kamyonet sabah saatlerinde sulama kanalında bulundu. Araç sahibi İsa Deran," Polis merkezine aracımın çalındığı ihbarını yapmaya gittiğim, zaman sulama kanalında olduğunu öğrendim" dedi.

ÇALINTI İHBARI İÇİN GİTMİŞTİ

Olay, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi DSİ Sulama Kanalı'nda meydana geldi. 57 yaşındaki İsa Deran'a ait 01 PD 952 plakalı kamyonet, akşam saatlerinde iş yerinin önünden çalındı. Vatandaşların "sulama kanalında araç var" ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabah iş yerine gelen Deran, aracının olmadığını fark etti, bunun üzerine polis merkezine giderek ihbar etti. Polislerin kendisine aracının sulama kanalında bulunduğunu söylemesi üzerine şok yaşadı.ARAÇ, SULAMA KANALINDAKİ KÖPRÜYE TAKILI KALDI

Olay yerine gelen araç sahibi Deran gazetecilere şunları söyledi, "Akşam dükkanı kapattık, evimize gittik. Arabayı da dükkanın önünde bıraktık. Sabah geldiğimizde araç yerinde yoktu, emniyete müracaatta bulundum. Daha sonra kanalın içerisinde mavi bir araç olduğunu söylediler, işte bizim araba" dedi. Olay yerine gelen sualtı polisleri, sulama kanalındaki köprüye takılı kalan kamyonete yaptığı incelemede araçta birinin olmadığını belirtti.SULAMA KANALINA DÜŞEN KAMYONETİN GECE BOYUNCA HIRSIZLIK SUÇLARINA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

DSİ sulama kanalında bulunan çalıntı kamyonetin, gece boyunca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir çok hırsızlık suçlarına karıştığı ileri sürülürken, daha sonra araçtan kurtulmak için sulama kanalına attıkları iddia edildi. Polis, aracı çalan kişi veya kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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