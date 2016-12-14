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AKSARAY'DA 36 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ


AKSARAY'DA 36 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Tarih : 14 Aralık 2016, 16:28
Puan Ver : Aksaray'da 36 Araç Birbirine Girdi(6/10)6



Aksaray'da tipi ve buzlanma nedeniyle 36 aracın karıştığı kazada 41 kişi yaralandı.




Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi.




Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan araçların çarpışması sonucu kaza meydana geldi.




Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi.




Polis yaptığı incelemede kazaya 36 aracın karıştığını belirlerken, yaralanan 41 kişi ambulanslarla Aksaray ve Niğde'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



 



kaynak:habertürk













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