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Akşener, Cumhurbaşkanı Adaylığı Başvurusu Yaptı

AKŞENER, CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Akşener, Cumhurbaşkanı Adaylığı Başvurusu Yaptı(6/10)2

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

PARTİLİLER SLOGANLARLA DESTEK VERDİ

Akşener, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak üzere parti yetkilileriyle YSK'ye geldi. Meral Akşener'in gelişinden önce kurum önünde toplanan partililer, Akşener'e sloganlarla destek verdi.

"10 BİN İMZAYLA ADAY OLMAK İÇİN YSK'YA MÜRACAAT ETTİK"

Akşener, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, 100 bin imzayla aday olmak için YSK'ye müracaat ettiğini belirterek, "Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize, bizlere hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak." dedi.

YSK, ADAY BAŞVURULARINI İNCELEYECEK

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilecekler bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye başvurabilecek. YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularını inceleyerek, eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri, adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.

100 BİN İMZA TOPLANMASI GEREKİYOR

Seçmen tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmen bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek.

Seçmen tarafından aday gösterilmek için YSK'ye ilk başvuruyu dün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yapmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bugün cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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