AKŞENER: GÜL'ÜN ADAYLIĞINDAN MUTLULUK DUYARIM AMA ADAYLIĞIMI GERİYE ALMAM MÜMKÜN DEĞİL
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, "Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım ama adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ataşehir'de 3 Katlı Binanın En Üstü Katı Alev Alev Yandı: 1 Ölü, 3 Yaralı
- Tanımadığı Bir Magandanın Yumruklu Saldırısına Uğrayan Liseli, Dehşet Anlarını Anlattı
- Üsküdar Valide Sultan Vapuru Twitter'da Tt Olunca Yüzlerce Kişide Merak Uyandırdı
- İlk Adaylık Başvurusu Bahçeli'den! İyi Parti Esprisi Yaptı
- Tosun'un Brezilyalı Aşkı Caroline Ortaya Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
- Alaçatı'da Gürültü Kirliliği İçin 75 Desibel Sınırı Getirildi
- Subway, 500 Restoranını Kapatma Kararı Aldı
- Elektrikli Uçaklar, 20 Yıl İçerisinde Havacılık Sektörünü Tekeline Alacak
- Merkez Bankası Faiz Kararının Ardından Dolar, Önce Düştü Sonra Yükseldi
- Finlandiya'daki Vatandaşlık Maaşı Projesi Sona Eriyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kim'in Nükleer Test Alanı Çöktü! Çevresel Facia Kapıda
- Denizaltıda Gazeteciyi Tecavüz Edip Öldüren Kaşife Ömür Boyu Hapis Cezası Verildi
- Ab, Yapay Zeka Çalışmalarına 1,5 Milyar Euro Ayırdı
- Gazeteciyi Öldürüp Parçalarına Ayıran Ünlü Mucitin Cezası Belli Oldu
- 2 Hafta Esir Tutulup Tecavüz Edilen Kadın Polise Konum Atarak Kurtuldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar