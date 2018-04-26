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Akşener: Gül'ün Adaylığından Mutluluk Duyarım Ama Adaylığımı Geriye Almam Mümkün Değil
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akşener: gül'ün adaylığından mutluluk duyarım ama adaylığımı geriye almam mümkün değil

AKŞENER: GÜL'ÜN ADAYLIĞINDAN MUTLULUK DUYARIM AMA ADAYLIĞIMI GERİYE ALMAM MÜMKÜN DEĞİL

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, "Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım ama adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil." dedi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Akşener: Gül'ün Adaylığından Mutluluk Duyarım Ama Adaylığımı Geriye Almam Mümkün Değil(7/10)4


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" diye konuştu.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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