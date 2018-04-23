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'Akşener ortak aday mı' tartışmasına CHP noktayı koydu!

'AKŞENER ORTAK ADAY MI' TARTIŞMASINA CHP NOKTAYI KOYDU!

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Meral Akşener ortak aday mı" sorusuna "Yok öyle bir şey. Akşener'in engellenmesinin önünü kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak." diyerek yanıt verdi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : 'akşener Ortak Aday Mı' Tartışmasına Chp Noktayı Koydu!(10/10)6

Habertürk TV'de erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Meral Akşener ortak aday mı" sorusuna yanıt verdi. Özel, "Yok öyle bir şey. Akşener'in engellenmesinin önünü kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak." dedi.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY, CHP KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK"

Cihaner'in sosyal medyadan yazdıklarını değerlendiren Özel, "CHP'nin vekillerinden, çevrelerinden çok olumlu tepkiler geliyor. Biz moral kazanmaya, moral bozmaya devam edeceğiz. Meral Akşener ortak aday mı, yok öyle bir şey. Meral Akşener'in engellenmesinin önünü kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak." diye konuştu.

"İKİNCİ TURA KALDIĞINDA HER PARTİDEN OY ALACAK BİRİNİ ARIYOR"

Kılıçdaroğlu adaylığı düşünürse en güçlü adaydır diyen Özel, "İkinci tura kaldığında her partiden oy alacak birini arıyor. Bunun için çabalıyor, uğraşıyor. Genel Başkanın tüm ölçümleri, MYK'daki fikir alışverişini PM'de ortaya koyacak. PM üyeleri de kendi deneyimlerini ortaya koyacaklar." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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