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AKŞENER'DEN BEYAZ TÜLBENT AÇILIMI: BARIŞI BİZ BAŞARACAĞIZ!


Akşener'den beyaz tülbent açılımı: Barışı biz başaracağız!
Tarih : 14 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Akşener'den Beyaz Tülbent Açılımı: Barışı Biz Başaracağız!(8/10)4

Batman'da partisinin il teşkilatının açılışına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kadından aldığı beyaz tülbenti kafasına tarak konuşma yaptı.

Beyaz tülbenti taktıktan sonra anlamını açıklayan Akşener, "Yörede aşiretler ya da bazı aileler arasında anlaşmazlık çıktığında ya da kavga sürüyorsa, yaşlı bir kadın tülbentini çıkarır, herkes arkasını döner, çeker gider. Erkeklerin başaramadığını biz başaracağız. Gerekirse başımızdaki örtüyü çıkarırız" dedi.

BEYAZ TÜLBENTLE KALABALIĞA HİTAP ETİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Batman il teşkilatının açılış törenine katıldı. Batman'da folklor gösterileri ile karşılanan Akşener, kendisine uzatılan bayrağı öptü. Seçim otobüsünün üstünden vatandaşlara hitap etmeden önce bir kadından beyaz tülbentini alan Akşener, başına taktığı tülbentle kalabalığa hitap etti.

"BUGÜN BATMANLI KADINLAR GİBİ KARŞINIZA ÇIKTIM"

Akşener, beyaz tülbentle ilgili şunları söyledi:

Başımda örtü ve tülbent var. Bölgede gittiğim yerlerde kadınlar bana tülbent armağan ediyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimizde tülbentlerden oluşan bir müze açacağız. Başımdaki örtü Batmanlı bir kadının örtüsüdür. Bugün ben de Batmanlı kadınlar gibi karşınıza çıktım.

"ERKEKLERİN BAŞARAMADIĞINI BİZLER BAŞARACAĞIZ"

Özellikle bu yörede aşiretler ya da aileler birbirine girdiğinde ya da aralarında kavga çıktığında yaşlı bir kadın tülbendini çıkarır, herkes arkasını döner, kimse konuşmadan gider. Şehir şehir dolaşıyoruz. Erkeklerin başaramadığını bizler başaracağız. Gerekirse başımızdaki örtüyü çıkaracağız. Kardeşin yok edilmesinin önünü keseceğiz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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