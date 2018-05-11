İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Buradan ilan ediyorum, Amerikan çiftçisi 1,5 liraya mazot kullanıyor. Amerikan çiftçisi kazanıyor, benim çiftçim az. Bizim dönemimizde çiftçimiz 1,5 liraya mazotu kullanacak." dedi.

CHP'DEN PARTİSİNE GEÇEREK DESTEK VEREN 15 MİLLETVEKİLİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Adayı Akşener, "Bu partiyi kuramaz dediler, kurduk. Seçime giremez dediler, giriyoruz. Biz önümüze konan antidemokratik engelleri aşmak için yollar bulduk. CHP'den bize destek veren o 15 milletvekili arkadaşıma tekrar huzurunuzda teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ben cesareti ne zaman öğrendim biliyor musunuz? 28 Şubat'ta öğrendim. Sebebi şu, o zaman gördüm ki imanla korku aynı yerde bulunmuyor. Ama o zaman korkak tavşanları gördük, korkak tavukları gördük, fıtrat değişmiyor. Bugün de aynı korkuyu, aynı insanlarda görüyoruz." diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE İŞ BULUNCAYA KADAR VATANDAŞLIK MAAŞI VAADİ

Meral Akşener şöyle konuştu: Balıkesir, turizmin cenneti olması gereken Balıkesir. Gençlerinin çalışıyor olması gereken Balıkesir. Zeytininin dünya markası olması gereken Balıkesir. Bunların hiç birisi yok. İnci gibi parlayan Balıkesir, 16 senede üstüne kül örtülmüş gibi renksizliğe büründü. Ev kadınlarımız, çocuklarınızın sabah okula gidip akşam eve dönerken herhangi bir kazaya, herhangi bir caninin tasallutuna uğramayacağından emin misiniz? Hayır. Genç kızı olan anneler, babalar. Kızınızın dışarı çıkıp bir alışverişe gidip herhangi bir saldırıya uğramadan evine döneceğinden emin misiniz? Hayır. Genç kızlarımızın ekonomiye katkıda bulunması için yola çıktık. 4 yıllık üniversite mezunu gençlerimiz, Balıkesir ile ilgili araştırma yaptırdık. En çok genç işsizimizin olduğu şehirlerimizden bir tanesi. 4 yıllık okuldan mezun olup, annesinden babasından harçlık istemek zorunda olan o çocuklarımıza buradan sesleniyorum. 24'ü akşamı cumhurbaşkanı olacağım. İlk 100 gün içinde Balıkesir tekrar pırıl pırıl parlayacak. Ve değerli gençlerimiz, sizlere ya iş bulacağım, ya da iş bulununcaya kadar vatandaşlık maaşı bağlayacağım. Anne ve babalarınızın karşısında utanmak, mahcup olmak durumunda bırakmayacağım.

"ÇİFTÇİ MAZOTU 1.5 LİRAYA KULLANACAK"

Akşener, sözlerine şöyle devam etti: Devasa binalar yapıldı, içinde hoca yok, eğitim yok. Bu eğitim politikasıyla yandaşların cebine kepçeyle para akıttılar, siz işsizsiniz. Hem turizm, hem çiftçi, hem tarım hem de sanayinin olması gereken Balıkesir'den bahsediyoruz. Balıkesir kuzusu ne alemde? Biz bunları düşünüyoruz. Bugün gelirken mazota baktım, 5,6 olmuş. Soruyoruz muhteremlere yahu bizim çiftçimizin elinden ekme biçme yetkisini aldınız? Diyorlar ki "pahalıya üretiyorlar" E 5.6'ya mazot kullandırırsan, hayvana yemi dünya kriterleri üzerinden satarsan ve gübreyi pahalıya satarsan çiftçi pahalıya üretir. Buradan ilan ediyorum, Amerikan çiftçisi 1,5 liraya mazot kullanıyor. Oradan mısır ithal ediyoruz biz. Amerikan çiftçisi kazanıyor, benim çiftçim az. Bizim dönemimizde çiftçimiz 1,5 liraya mazotu kullanacak.

"BALIKESİR ZEYTİNYAĞI DÜNYA BİRİNCİSİ"

Arkasından elbette fabrikalar kuracağız. Şimdi gittiler Tunus'tan zeytinyağı ithal ettiler. Kardeşim Balıkesir zeytinyağı dünya birincisi, niçin dünya markası haline getirmiyorsun? diye soran Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: Çünkü milli ve yerli değilsin. Şimdi ben bunları söylemeye başladım, 6 ay evvel mazotu düşürdüler. Vergi yükünü kaldıracağım dedim, onu da düşürdüler. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi 70 milyar dolara Türkiye'deki fabrikaları özelleştirdiler. Cebinize bir kuruş girdi mi? Maaşlarınıza zam geldi mi? Gençlere iş imkanı yaratıldı mı? Peki ne oldu? Millete söven bir şahsın vergi borçları silindi. Diyoruz ki biz, 30 milyon borçlumuz var, 4,5 milyon kişi kredi kartları ve aldığı diğer krediler sebebiyle peşlerinde avukatlar var, haciz var. Biz de dedik ki, öncelikle şehit ve gazi ailelerinin, sonra işsizlerin, sonra asgari ücretlilerin borçlarını siliyoruz, kredi kartı borçların siliyoruz, tüketici kredilerini söylüyoruz. Önce dedi ki, 'Siz tamam derseniz tamam' E biz de tamam dedik. Tamam mı? Allah büyük kendi ağzıyla söyledi. Sonra 3 milyona yakın insan tweet attı. Bugün de gençlere demiş ki "benden sıkıldınız artık" Evet, gerçekten sıkıldık. Gerçekten bıktık. İşsiz gezmekten bıktık.

MALVARLIĞINI AÇIKLAYACAĞINI DUYURDU

Ailevi mal varlığımda liralık artış olmayacak. İkincisi, elbette sosyal medya hesaplarında mal varlığımızı açıklayacağız. Ama hiç kimseyi, oğlummuş kocammış oymuş buymuş aramayacak. Hiçbir bürokratı aramayacak. Ama bu ülkenin bu vatan çocuklarının haklarını korumak benim namus borcum olacak.

"MAZOT 1 TL OLACAK"

Cem Uzan'ın "Vallahi Mazot 1 Lira olacak" diye ettiği yemin siyasi tarihe geçen vaadlerden biri oldu. Her işsize 350 TL maaş vadeden Cem Uzan, 2002 seçiminde Genç Parti'ye yüzde 7 oy kazandırmıştı.

Kaynak: haberinburada