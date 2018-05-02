AKŞENER'DEN KARAMOLLAOĞLU'NA İTTİFAK ZİYARETİ! PROTOKOLÜN DETAYLARINI KONUŞTULAR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak protokolünü görüşmek üzere Saadet lideri Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapmak için prensipte anlaşmaya vardı. 4 parti Perşembe günü ittifak protokol imzalayacak.
AKŞENER KARAMOLLAOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Bu gelişmenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
İTTİFAK PROTOKOLÜNÜ KONUŞTULAR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sürpriz bir ziyarette bulundu. Görüşmenin yarın açıklanması beklenen ittifak protokolü ile ilgili olduğu belirtiliyor.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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