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Akşener'den Karamollaoğlu'na İttifak Ziyareti! Protokolün Detaylarını Konuştular
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Akşener'den Karamollaoğlu'na İttifak Ziyareti! Protokolün Detaylarını Konuştular

AKŞENER'DEN KARAMOLLAOĞLU'NA İTTİFAK ZİYARETİ! PROTOKOLÜN DETAYLARINI KONUŞTULAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak protokolünü görüşmek üzere Saadet lideri Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : Akşener'den Karamollaoğlu'na İttifak Ziyareti! Protokolün Detaylarını Konuştular(10/10)6

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapmak için prensipte anlaşmaya vardı. 4 parti Perşembe günü ittifak protokol imzalayacak.

AKŞENER KARAMOLLAOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Bu gelişmenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

İTTİFAK PROTOKOLÜNÜ KONUŞTULAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sürpriz bir ziyarette bulundu. Görüşmenin yarın açıklanması beklenen ittifak protokolü ile ilgili olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: haberinburada



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