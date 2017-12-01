ABD'de görülmekte olan bir davada adı geçen Aktif Bank, "Bankamız tarafından ABD ve diğer uluslararası yaptırımların ihlal edilmesine yönelik herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir." açıklamasında bulundu.

ABD'de Reza Zarrab'ın tanık olarak konuştuğu davada adı geçen Aktifbank'tan açıklama geldi.

"YAPTIRIMLARI İHLAL ETMEDİK"

Aktif Bank, "ABD'de görülmekte olan bir davada, bankamızın adı zikredilmiş ve buradan hareketle çeşitli mecralarda bankamız aleyhinde mesnetsiz iddialar ileri sürüldüğü görülmüştür. Bankamız tarafından bugüne kadar ABD ve diğer uluslararası yaptırımların ihlal edilmesine yönelik herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir." açıklamasında bulundu.

"BAĞIMSIZ KURULUŞLARININ DENETİMİNDEN GEÇİYORUZ"

Aktif Bank açıklamasında, 2011 yılının ilk yarısında ABD Hazinesi OFAC (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) yetkilileri ile ticari riskler konusunda istişarede bulunulması akabinde bankanın işlemlerinin şeffaflık ilkesinin bir gereği olarak uluslararası bir bağımsız denetim kuruluşu'na özel olarak denetlettirilerek, sonuçlarının OFAC dahil tüm ilgililer ile paylaşıldığı bildirildi.

"HERHANGİ BİR NEGATİF SONUÇ OLMAYACAKTIR"

Açıklamada, "Dolayısıyla, bankamız geçmişte ve bugün gerek ulusal gerekse de uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde çalıştığından, dava neticesinde tarafımıza yöneltilebilecek herhangi bir negatif sonuç olmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: haberinburada