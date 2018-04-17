AKTİF BANK'TAN GÜNEŞ ENERJİSİNE 300 MİLYON DOLAR DESTEK
Aktif Bank, 2017 sonu itibariyle güneş enerjisi yatırımlarına 300 milyon dolarlık finans desteği sağladığını duyurdu.
Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Güneş Enerjisi Santralleri (GES) alanında mühendislik, tedarik ve inşaat hizmeti sunan ilk banka olduklarını belirterek, "2017 sonu itibariyle 300 milyon dolar yatırımla yaklaşık 300 megavatlık GES projesini hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.
"300 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPTIK"
Sümer, yaptığı yazılı açıklamada, sektöre sağladıkları finansal desteği gelecek dönemde artırarak, ülkenin ve dünyanın güneş enerjisinden sürdürülebilir bir biçimde faydalanabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Bankanın, güneş enerjisi sektörü için geliştirdiği, pazarın dinamiklerine uygun modelle kredi sağladıklarını ve GES projeleri için ortaklıklar kurarak yatırımcı rolü üstlendiklerini belirten Sümer, "Kurduğumuz bu ortaklıklarla güneş enerjisi santralleri yapımına da bizzat katkıda bulunuyor, santrallerin üretim standartlarını sigortalayarak gelirleri güvence altına alıyoruz. GES alanında EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) hizmeti sunan ilk banka olarak, 2017 yıl sonu itibarıyla 300 milyon dolar yatırımla yaklaşık 300 megavatlık GES projesini hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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