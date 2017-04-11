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akyazı'da 16 nisan'a kadar demokrasi nöbeti

AKYAZI'DA 16 NİSAN'A KADAR DEMOKRASİ NÖBETİ

Sakarya'nın en büyük ilçesi 85.000 nüfuslu Akyazı'da vatandaşlar 15 Temmuz sonrası Demokrasi ve Milli İrade Nöbetlerine bir yenisini eklediler.

Tarih : 11 Nisan 2017, 13:05
Puan Ver : Akyazı'da 16 Nisan'a Kadar Demokrasi Nöbeti(10/10)7


15 Temmuz sonrası tam 27 gece binlerce vatandaş vatan nöbetinde Akyazı sokaklarında ve meydanlarındaydı. 01 Nisan 2017 tarihinde Milli Birlik ve Düşünce Derneği ve Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'ın çağrısı ile birlikte bayraklarını eline alan vatandaşlar meydanlarda toplandı.



Mehteran konseri ve sema gösterileri ile başlayan Milli İrade gecesinde 15 Temmuz hain darbe girişimine atıfta bulunularak birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Milli İrade Nöbetlerine alışkın olan Akyazılılar, "Bu vatan, bu bayrak, bu devlet bizim, biz Milletin ta kendisiyiz. Gerekirse her gün nöbet tutarız. Hainler bizi bölemez, yeter ki bir olalım birlik olalım ve beraber olalım. Belediye Başkanımızın çağrısı ile meydanlardayız. Cumhurbaşkanımız Sayın; Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim yanındayız. 16 Nisan'da şer odaklarına gereken cevabı vereceğiz" dediler.



 



kaynak:sabah








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