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Al Gharafa, Wesley Sneijder Transferini Sosyal Medyadan Duyurdu
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Al Gharafa, Wesley Sneijder Transferini Sosyal Medyadan Duyurdu

AL GHARAFA, WESLEY SNEİJDER TRANSFERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bülent Uygun'un görev yaptığı Katar ekibi Al Gharafa, Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'i transfer ettiğini duyurdu.

Tarih : 05 Ocak 2018, 21:10
Puan Ver : Al Gharafa, Wesley Sneijder Transferini Sosyal Medyadan Duyurdu(9/10)5

Türk teknik adam Bülent Uygun'un görev yaptığı Katar ekibi Al Gharafa, Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'i transfer ettiğini duyurdu.

FRANSA'DA FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI

Sezon başında Galatasaray ile yollarını ayırarak Fransa Ligi ekiplerinden Nice'e transfer olan Sneijder, Fransız ekibinde istediği forma şansını bulamadı. Yıldız oyuncu 8 maçta Nice forması giyerken, toplamda 645 dakika sahada kalabildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLANDI

Katar ekibi Al Gharafa, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı.

"TARAFTARIMIZA YENİ YIL HEDİYESİ"

Al Gharafa takımı Sneijder transferini "Taraftarımıza yeni yıl hediyesi" paylaşımıyla duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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