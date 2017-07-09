Çorum'da 27 yaşındaki Cengizhan Çakaröz, alacak verecek davası yüzünden kavga ettiği 50 yaşindaki Hamit Bayraktar'ı önce kalbinden sonra karnından bıçaklayarak öldürüldü.

ALKOL ALMAYA GİTTİLER

Olay Çorum'un Bahabey Çamlığı'nda meydana geldi.İddiaya göre Hamit Bayraktar (50), Cengizhan Çakaröz(27) ve Cengiz Salar (32), alkol almak üzere Bahabey Çamlığı mevkiine gitti. Bir süre içki içen üç arkadaştan Hamit Bayraktar ve Cengizhan Çakaröz arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Kavgada Hamit Bayraktar, arkadaşı Cengizhan Çakaröz'ü önce kalbinden sonra da karın bölgesinden bıçaklayıp kaçtı. Çakaröz, kaldırıldığı Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Cengiz Salar ile ilgili soruşturma sürüyor:

Kaynak: haberinburada