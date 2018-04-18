ALACAKLISININ KİMLİĞİNİ PANKART YAPIP SOKAK SOKAK DOLAŞTI
Adana'da bir adam, borcunu ödemeyen arkadaşının kimliğini pankart yapıp sokaklarda dolaşarak hoparlörden dolandırıcı olduğunu haykırdı.
Adana'da Osman Aslan, kamyonetinin üzerine pankart asıp, eline aldığı hoparlörle kendisini dolandıran kişinin adını söyleyerek kenti dolaştı.
13 BİN LİRALIK SATIŞ YAPTI ÖDENMEYİNCE MAĞDUR OLDU
Peynir ve zeytinyağı satışı yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Osman Aslan, arkadaşı M.K.'ye 13 bin liralık zeytinyağı sattı. Aradan geçen süre içerisinde parasını alamayan Aslan, kredi kartlarını da ödeyemeyince mağdur oldu.
DOLANDIRICININ KİMLİĞİNİ PANKART YAPIP DOLAŞTI
Bir yıldan beri parasını alamadığını söyleyen Aslan, kamyonetinin üzerine M.K.'nin kimlik fotoğrafıyla birlikte 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazılı pankart astı. Bununla da yetinmeyen Aslan, eline aldığı hoparlör ile dolandırıldığını duyurdu.
ARKADAŞININ OTURDUĞU SOKAKTA HOPARLÖRLE BAĞIRDI
Özellikle M.K.'nin oturduğu sokakta gün boyu dolaştığını ve dolandırıldığını anlattığını söyleyen Aslan, "Başka çarem kalmadı. Beni dolandırdı paramı istiyorum, alamıyorum. Emniyet müdürüm, bana yardım edin" dedi.
"ÖLÜRSE HOPARLÖRLE HAKKIMI HELAL ETMEDİĞİMİ SÖYLEYECEĞİM"
Parasını almak için çok uğraştığını ancak başarılı olamadığını aktaran Aslan, "Annesinin yanına gittim olmadı. Tüm akrabalarına ulaştım, bir sonuç alamadım. Ölürse yine elime hoparlör alıp cenazesinde bağırarak hakkımı helal etmiyorum diyeceğim" diye konuştu.
POLİS, İFADESİNİ ALMAK İÇİN ALDI
Üstünde pankart bulunan kamyoneti durduran polisler ise Aslan'ın eylemini sonlandırmasını istedi. Pankartı indiren polisler, Aslan'ın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Kaynak: haberinburada
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