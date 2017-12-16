Manchester City, Tottenham'ı 4-1 Yendi, Galibiyet Serisini 16 Maça Çıkardı
Alanya'da Nefes Kesen Maçta Puanlar Paylaşıldı
Fıfa Kulüpler Dünya Kupasında Şampiyon Real Madrid!
Arda Turan Galatasaray Kararını Verdi: Hayır Dönmemeli
Bayern Münih Deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 Mağlup Etti
Arda Turan İçin Sürpriz Beşiktaş İddiası!
Kadın Hakemden Gurbetçi Futbolcu Kerem Demirbay’A Ofsayt Dersi
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder Atağı! Oynama Garantisi Verildi
Ankara'da Gol Sesi Çıkmadı!
Trabzonspor'un Yıldızı Arjantin Yolcusu
Derbide Gülen Taraf Beşiktaş!
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Öncesi Serdar Aziz Sürprizi
7,2 Milyar Lira Fazladan Faiz Ödüyoruz
Aziz Yıldırım'dan Vida Açıklaması: Tamamıyla Yalandır
Jose Mourinho Yıldız Futbolcuyu Gözden Çıkadı
Fikret Orman Ukrayna'ya Gidiyor! Beşiktaş'tan Marlos Seferi
Fernandao Brezilya Ekibi Cruzeiro İle Anlaştı
Bakan Albayrak: 28 Ab Üyesi Ülke Arasında Elektrik Ve Doğal Gazı En Ucuz Kullanan Ülke Türkiye
Cüneyt Çakır Resmen Beşiktaş'ı Yaktı!
Suriyeli Sığınmacıya Messi'den Büyük Sürpriz

Alanya'da nefes kesen maçta puanlar paylaşıldı

ALANYA'DA NEFES KESEN MAÇTA PUANLAR PAYLAŞILDI

Süper Ligin 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'u ağırladı. Son dakikalarda büyük heyecana sahne olan maç 1-1'lik skorla tamamlandı.

Tarih : 16 Aralık 2017, 22:30
Puan Ver : Alanya'da Nefes Kesen Maçta Puanlar Paylaşıldı(5/10)1

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Sivasspor ikinci yarının ortalarında öne geçti. Topla birlikte hareketlenen Arouna Kone ara pasını ceza sahası sağ çaprazına doğru gönderdi. Topla buluşan Thievy Bifouma ceza sahasına girerek yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın bacakları arasından geçerek filelerle buluştu.

BERABERLİK GOLÜ 90+4'TE GELDİ

Alanyaspor, mücadelenin son dakikalarında rakip kalede birçok pozisyona girdi. Ev sahibi ekip 90+4. dakikada Wellinton Silva ile beraberliği yakaladı. Mamadou Fofana'nın havadan uzun pası ile sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes ceza sahasına girdi ve son çizgiye inerek pasını ön direğe doğru gönderdi. Bu noktaya savunma ile birlikte hareketlenen Welinton Silva yerden vuruşunu yaparak topu sol köşeden filelerle buluşturdu.

Aytemiz Alanyaspor bu sonuçla üç maç sonra puan aldı. Alanyaspor bundan önce Galatasaray'a 2-0, Kayserispor'a 2-1, Osmanlıspor'a 3-0 mağlup olmuştu.

Alanyaspor haftayı 18 puanla kapatırken Sivasspor puanını 23'e yükseltti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Alanya  Da  Nefes  Kesen  Maçta  Puanlar  Paylaşıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER