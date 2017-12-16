Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Sivasspor ikinci yarının ortalarında öne geçti. Topla birlikte hareketlenen Arouna Kone ara pasını ceza sahası sağ çaprazına doğru gönderdi. Topla buluşan Thievy Bifouma ceza sahasına girerek yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın bacakları arasından geçerek filelerle buluştu.

BERABERLİK GOLÜ 90+4'TE GELDİ

Alanyaspor, mücadelenin son dakikalarında rakip kalede birçok pozisyona girdi. Ev sahibi ekip 90+4. dakikada Wellinton Silva ile beraberliği yakaladı. Mamadou Fofana'nın havadan uzun pası ile sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes ceza sahasına girdi ve son çizgiye inerek pasını ön direğe doğru gönderdi. Bu noktaya savunma ile birlikte hareketlenen Welinton Silva yerden vuruşunu yaparak topu sol köşeden filelerle buluşturdu.

Aytemiz Alanyaspor bu sonuçla üç maç sonra puan aldı. Alanyaspor bundan önce Galatasaray'a 2-0, Kayserispor'a 2-1, Osmanlıspor'a 3-0 mağlup olmuştu.

Alanyaspor haftayı 18 puanla kapatırken Sivasspor puanını 23'e yükseltti.

Kaynak: haberinburada