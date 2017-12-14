Ziraat Türkiye Kupası 5. maçında Alanyaspor, 4-2'nin rövanşında sahasında Giresunspor ile 2-2- berabere kalarak kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti.

GİRESUNSPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

1'inci dakikada ani gelişen Girensunspor atağında topu ceza sahasına hızla taşıyan Dmytro Korkishko geriden gelen Mert'e topu bıraktı. Topu kontrol eden Mert ise rakibinden sıyrılarak sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

7'nci dakikada ceza sahasının 5 metre gerisinde hatalı pasta topu Girensunspor'dan çalan Cenk Ahmet bekletmeden yanından koşu yapan Emre Akbaba'ya topu pasladı. Topla buluşan Emre kaleci Fevzi'yi de geçerek şutladı fakat topu gol çizgisinde Onur dışarı çeldi.

18'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahasında Gassama'nın hatasında Korkishko kaleci Remy ile karşı karşıya kalınca topu müsait pozisyondaki Mehmet Akyüz'e aktardı. Mehmet'in gelişine şutu ise az farkla auta gitti.

YUSUF ÇOBAN BERABERLİĞİ GETİREN GOLÜ KAYDETTİ

25'inci dakikada ceza sahasının 1 metre önünde kazanılan Aytemiz Alanyaspor'un serbest vuruşunda topun başına geçen Emre Akbaba direkt kaleye gönderdi. Kaleci Fevzi'den dönen topu Yusuf Çoban gelişine sert vurarak ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

YUSUF YİNE SAHNEDE

60'ıncı dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahası çaprazından Gassama'nın ortasında arka direkte topa yükselen Yusuf Çoban'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1

FATİH ATİK SKORU BELİRLEDİ

64'üncü dakikada Giresunspor'un kazandığı korner vuruşunda kaleci Remy topu kalesinden çıkarak yumrukladı. Dönen topa Fatih Atik'in yaptığı aşırtma vuruş tüm oyuncuları geçerek kaleyle buluştu: 2-2.

77'nci dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topu rakip alana taşıyan Emre Nefiz'in ortasına yükselen Gassama'nın kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

Kaynak: haberinburada