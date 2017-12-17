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Alanyaspor Yöneticisi: Safet Susic'in Ayrıldığı İddiaları Doğru Değil

ALANYASPOR YÖNETİCİSİ: SAFET SUSİC'İN AYRILDIĞI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, Safet Susic'in takımdan ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Tarih : 17 Aralık 2017, 19:10
Puan Ver : Alanyaspor Yöneticisi: Safet Susic'in Ayrıldığı İddiaları Doğru Değil(5/10)1

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, teknik direktör Safet Susic'in istifa ettiği söylentilerinin doğru olmadığı bildirdi. Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda hoca değişikliğinin gündemlerinde olmadığını, teknik direktör Susic'den de böyle bir talep gelmediğini vurguladı.

"BAŞKANIMIZ YURT DIŞINDA"

Özçelik, "Hocamızın takımdan ayrıldığı doğru değil. Yönetimin gündeminde de öyle bir durum yok. Eğer hocamızdan resmi teklif gelirse de yönetim olarak değerlendiririz. Zaten başkanımız da yurt dışında." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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