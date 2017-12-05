ALANYASPORLU FUTBOLCULAR, 90+3'TE MAÇI KAYBEDİNCE KAYSERİSPORLULARA SALDIRDI
Alanyasporlu futbolcular, 90+3. dakikada yedikleri golle yenildikleri Kayserispor'a soyunma odası koridorlarında saldırdı, Teknik Direktör Sumudica yaralandı.
Süper Ligin 14. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanan maçın ardından olaylar çıktı.
Kayserispor 90+3'te Umut Bulut'un attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken, müsabakanın ardından koridorlarda istenmeyen olaylar yaşandı. Alanyasporlu futbolcular Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica ve futbolcu Sapunaru'ya saldırdı. Çıkan olayların ardından jandarma araya girdi.
SUMUDICA DA YARALANDI
Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica hafif yaralandı. Kayserispor cephesi galibiyet pozu verdikten sonra soyunma odasına dönerken, Alanyasporlularla büyük bir gerginlik yaşandı ve devamında itiş kakış meydana geldi.
Kaynak: FutbolArena
Kaynak: haberinburada
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