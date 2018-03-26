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Alara'nın Sır İntiharının Ardından Öğretmeni Görevden Uzaklaştırıldı
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Alara'nın sır intiharının ardından öğretmeni görevden uzaklaştırıldı

ALARA'NIN SIR İNTİHARININ ARDINDAN ÖĞRETMENİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Üniversiteli Alara'nın intiharı konusunda soruşturma sürerken, İstanbul Kültür Üniversitesi olaya ismi karışan öğretim görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Tarih : 26 Mart 2018, 17:40
Puan Ver : Alara'nın Sır İntiharının Ardından Öğretmeni Görevden Uzaklaştırıldı(5/10)1

Üniversite öğrencisi Başak Alara Karademir, gittiği üniversite gezisinde Ankara'da kaldığı otelde yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olay sonrası genç kızın odasında intihara teşebbüs ettiği ileri süren Yrd. Doç. Hasan Atilla Güngör'ün savcılık tarafından "Cinsel saldırı ve olayın şüpheli olması" gerekçesi ile tutuklama istemiyle sevk edildiği Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nden Güngör'ün adli kontrolle serbest bırakılması tepki çekti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Üniversiteli Alara'nın eğitim gördüğü İstanbul Kültür Üniversitesi sosyal medya hesabından bir duyuru paylaştı. Olayla ilgili üzüntüsünü belirten üniversite yönetimi Yrd. Doç. Dr. Hasan Atilla GÜNGÖR isimli öğretim görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

YRD. DOÇ DR. ATTİLA GÜNGÖR KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1999 yılında mezun olan H.Atilla Güngör, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2000 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Güngör, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı doktora eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Yaşam Hakkı" adlı doktora tezini başarı ile savunarak 2007 yılında hukuk doktoru ünvanını almıştır. 2009 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku Bilim Dalında yardımcı doçent kadrosuna atanan Güngör, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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