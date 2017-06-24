ALÇAKLAR CESARET HAPI ALIP SALDIRMIŞ!
Saldırıya ilişkin 7'si tutuklu 10 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.
BİNLERCE YIL HAPİS İSTENDİ: Saldırıya ilişkin 7'si tutuklu 10 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Başsavcılığın onayının ardından İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede 4 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 856 yıldan, 4 bin 929 yıla kadar hapisle, 6 şüphelinin ise 7,5 yıl ile 25 yıla kadar değişen hapisle cezalandırılması istendi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, İETT Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü suçtan zarar gören olarak yer aldı.
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