

Alcatel markasını satın alan Çinli TCL, yeni ürünü olan Alcatel Idol 4 ile herkesi şaşırttı. Blackberry DTEK50 modeline birebir benzeyen Alcatel Idol 4'e yakından bakıyoruz.



Çinli TCL, Alcatel markasını satın aldığında birçok kişi şaşkınlığını gizleyememişti. Uzun süre sessiz kalan TCL, sonunda yeni ürünü ile karşımıza çıktı. Bunu yaparken de yine bizi şaşırtmaya başardı. Nedeni de Alcatel Idol 4 olarak adlandırılan bu yeni ürünün dünyanın en güvenli Android telefon olarak lanse edilen Blackberry DTEK50 ile birebir benzemesi. Hatırlayanlar bilir. Blackberry, kaybettiği itibarını Android işletim sistemi ile geri kazanmayı hedefliyor. Blackberry bitti bitecek derken, DTEK50 adlı ürünü ile dünyanın en güvenli Android işletim sistemli akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Geliştirdiği DTEK uygulaması, ürünü ciddi halde güvenli hale getirdi.



Alcatel IDOL 4 her ne kadar IDOL 4S'in kardeşi gibi konumlansa da görsel ve teknik özellikler bakımından Blackberry DTEK50'e tıpkı bir ikizi gibi benziyor. Bu da ister istemez birçok kişide ciddi bir merak uyandırıyor. Durum böyle olunca da biz de Alcatel Idol 4'e farklı bir gözle yaklaştık.



Tasarım



Alcatel Idol 4'e yakından baktığımızda, ürünün başarılı bir işçiliğe ve malzeme kalitesine sahip olduğu hemen söylemeliyiz. Orta sınıfa hitap eden bu ürün genel olarak beğenimizi kazandı. Idol 4S'in 5.5 inç büyüklüğündeki ekran yerine Idol 4'de 5.2 inç büyüklüğünde bir ekran kullanıldı. Abisinin QHD yani 2560×1440 çözünürlük değeri, Idol 4'de Full HD yani 1920×1080 piksel çözünürlüğüne indirgendi. Ekranın performansına baktığımızda ortalama seviye geçmediğini söylemeliyiz. Yine de ekranın kontrast değerinin yüksek ve renk derinliği zengin olduğunu belirtmek isteriz.



Arka yüzeye baktığımızda ise çizilmez cam kullanıldığını görürüz. Idol 4'e sağlamlık kazandıran bu cam ne yazık ki parmak izi lekelerine de ciddi bir davetiye çıkartıyor. Alüminyum bir kasa sistemine sahip olan Idol 4, tıpkı Galaxy S7 Edge gibi uçlarda daha kalın ve ortalarda daha ince bir kasa tasarımı tercih etti. Gömülü olmayan bu kasa tasarımında, çerçeve hafif dışa doğru olarak tasarlandı. Alcatel, fark yaratayım derken kullanıcısını sıra dışı ve kullanıcı dostu olmayan bir ergonomiye maruz bırakıyor. Bu ürüne alışmak için ciddi zaman harcamanız gerekiyor.



Üründe beğendiğimiz bir özellik üst ve alt kenarlarda hoparlörlerin bulunması. Stereo ses sunan bu hoparlörler şaşırtıcı derecede iyi bir ses kalitesine sahipler. Ürünü nasıl tutarsanız tutun, her zaman temiz bir ses kalitesine ulaşmanız mümkün. Yüksek baslı bir müzik dinlemediğiniz sürece bu ürüne bir Bluetooth hoparlör bağlamanız gereksiz.



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